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Kadirli'de Müzeler Haftası kutlandı

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Kadirli ilçesinde düzenlenen etkinlikte, müzelerin sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin sergilendiği yerler olduğu vurgulandı. Şehit Mehmetçik Ergenekon İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Kadirli Kaymakamı ve Belediye Başkanı da etkinliğe katıldı.

Kadirli ilçesinde, Müzeler Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kadirli Kent Müzesi sorumlusu Cevahir Zararsız, Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, müzelerin sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin sergilendiği yerler olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Şehit Mehmetçik Ergenekon İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Yerel sanatçıların da sahne aldığı etkinliğe, Kadirli Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ergenekon Kadirli Sanat Kültür Güncel Haberler

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