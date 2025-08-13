Kadirli'de Kuran Kursu Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen etkinlikte, Kuran kursu öğrencilerine afet bilinci ve farkındalık eğitimi verildi. Öğrencilere afet durumlarında nasıl hareket edecekleri ve Türk Kızılay'ın rolü anlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türk Kızılay tarafından Kuran kursundaki öğrencilere "Afet bilinci ve farkındalık eğitimi" verildi.

Türk Kızılay Adana Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kadirli Şubesi yetkilileri, Aksa Camisi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte öğrencilere afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği ve Türk Kızılay'ın afetlerdeki rolünü hakkında bilgi verildi.

Afetlerde kullanılacak temel malzemelerin de tanıtıldığı etkinlikte, öğrencilere uygulama da yaptırıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
