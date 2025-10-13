Kadirli'de Kamyonla Çarpışan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kadirli-Sumbas kara yolunda M.S'nin kullandığı 80 KF 713 plakalı otomobil ile O.K. idaresindeki 46 BA 729 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.S, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel