Kadirli'de Kamyonla Çarpışan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Kadirli'de Kamyonla Çarpışan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kadirli-Sumbas kara yolunda M.S'nin kullandığı 80 KF 713 plakalı otomobil ile O.K. idaresindeki 46 BA 729 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.S, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
