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Kadirli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kadirli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Güncel Haberler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Şehit Mustafa Yağış Mahallesi Kadirli- Andırın kara yolunda meydana geldi. Veli Can Akbıyık (25) yönetimindeki 80 LD 420 plakalı otomobil ile işçileri taşıyan 80 AEB 115 plakalı minibüs çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Akbıyık hayatını kaybetti, işçiler Cuma Y., Nurcan A., Meryem K., Rahime K., Nurgül Y., Güllü Ç., Hatice B., Fatma K., Ayşe Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Güncel

Kadirli Güncel Haberler

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