Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulaması sonucunda 34,42 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 7 kişiye idari para cezası uygulandı, aranan 5 şüpheli yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında ilçe genelinde uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında araçlarda yapılan aramalarda, 34,42 gram sentetik uyuşturucu, 81 uyuşturucu hap, 756 oyun kağıdı, ruhsatsız tabanca, 12 tüfek fişeği, 1900 lira ele geçirildi.

Uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile aranan 5 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

Ayrıca uygulamalar kapsamında 7 kişiye 62 bin 13 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

