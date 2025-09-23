Kadirli'de Huzur Operasyonu: 8 Zanlı Gözaltına Alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 noktada yapılan çalışmada, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İlçede huzur ve güven ortamının korunması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.