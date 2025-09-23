Kadirli'de Huzur Operasyonu: 8 Zanlı Gözaltına Alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen huzur operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda ruhsatsız bir tabanca, bir tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet, ilçede huzur ve güveni sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 noktada yapılan çalışmada, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İlçede huzur ve güven ortamının korunması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel