Kadirli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

Kadirli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA - Menderes Özat - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aleti çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.
Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aleti çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesindeki tarım aletinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık şüphelisini düzenlediği baskınla yakalayan ekipler, tarla kenarında bulduğu tarım aletini de sahibine teslim etti.
AA / Menderes Özat - Güncel