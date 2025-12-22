Kadirli'de ev yangını

Haberler

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçedeki Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde T.D'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Evde maddi hasar meydana geldi.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
