Kadirli'de Cuma Namazı Sonrası Aşure İkramı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Cuma namazı sonrası 5 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar etkinliğe katılarak manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kadirli Belediyesi Aşevi'nde pişirilen 5 bin kişilik aşure, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar'ın da katılımıyla Merkez Hamidiye Cami'sinde cuma namazı çıkışı vatandaşlara dağıtıldı.

Olcar, etkinlikte yaptığı konuşmada, manevi değeri yüksek günler yaşadıklarını, belediye olarak bu tür gelenek ve adetleri yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız

Bu caniyle aynı toplumda yaşıyoruz! Yaptığına inanamayacaksınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla'nın en çok satan modelini inceleyen Türk vatandaşı neye uğradığını şaşırdı

Tesla'yı detaylıca inceleyen Türk vatandaşı şaştı kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.