Kadirli'de Cuma Namazı Sonrası Aşure İkramı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kadirli Belediyesi Aşevi'nde pişirilen 5 bin kişilik aşure, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar'ın da katılımıyla Merkez Hamidiye Cami'sinde cuma namazı çıkışı vatandaşlara dağıtıldı.

Olcar, etkinlikte yaptığı konuşmada, manevi değeri yüksek günler yaşadıklarını, belediye olarak bu tür gelenek ve adetleri yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.