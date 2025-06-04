Kadirli'de Bursluluk Sınavında Birinci Olan Öğrencilere Hediye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği Bursluluk Sınavı'nda tam puan alarak birincilik elde eden 6 öğrenciye Kaymakam Erdinç Dolu tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 6 öğrenciye hediye verildi.
Kaymakam Erdinç Dolu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ile sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren 6 öğrenciyi makamında ağırladı.
Öğrencileri tebrik eden Dolu, çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel