Kadirli'de Asayiş Uygulamasında 6 Firari Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Uygulamalarda ruhsatsız silahlar, kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı gözaltına alındı.
Çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 119 tüfek fişeği, 31 paket kaçak sigara ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel