Haberler

Osmaniye'de geleneksel sokak iftarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen 13'üncü sokak iftarında yaklaşık 15 bin kişi oruç açtı. Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, etkinliğin Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde gerçekleştirildiğini belirtti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13'üncü sokak iftarında yaklaşık 15 bin kişi aynı anda oruç açtı.

Kadirli Belediyesi tarafından 13'üncüsü düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Çanakkale Caddesi'nde iftar için buluştu.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, burada yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Olcar, "Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, ecdadımızın bizlere emanet ettiği birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunu yaşatmak için geleneksel iftarımızda bir araya geldik. Çanakkale Caddesi'nde kurduğumuz gönül soframızda hem iftarımızı açtık, hem de Çanakkale ruhunu dualarla ve etkinliklerle birlikte yad ettik."dedi.

Tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunan Olcar, katılımcıların ramazan ayını kutladı.

Dualar okunup ilahilerin seslendirildiği iftarda, Hacivat ve Karagöz, semazen, ilahili şiir ile çocuklar için yüz boyama, animasyon ve palyaço gösterileri de sahnelendi.

Kaynak: AA / Menderes Özat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

