Haberler

Eski İBB Başkanı Topbaş, İstanbul'da kabri başında anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vefatının 5'inci yıl dönümünde Fatih Camisi'nde anıldı. Anma programına Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Topbaş'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için vefatının 5'inci yıl dönümünde Fatih Camisi'nin haziresindeki kabri başında anma programı yapıldı.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, anmaya Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Topbaş'ın ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi.

Belediye Başkanı Turan, Topbaş'la uzun yıllara dayanan dostlukları ve çalışma arkadaşlıkları olduğunu belirtti.

"Kendisini sadece İstanbul'a adamış bir insandı"

Turan, Topbaş'ın tam bir hizmet ve gönül insanı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zaman zaman buradaki hazireyi ziyaret ediyorum. Kadir Abi'nin mezarının başında ziyaretçiler gördüm, 'Tanıyor muydunuz? diye sordum. 'Hayır, birebir tanımıyoruz ama biz onu çok seviyorduk, buraya gelmişken mezarını ziyaret edip Fatiha okumak istedik' dediler. Bu, bir insan için çok kıymetli bir durumdur. Allah'ın bir insana vereceği izzetlerden biridir. Kendisini sadece İstanbul'a adamış, başka bir hayal kurmayan, başka bir mevki, makam hayali taşımayan bir insandı. Bugün yaşananlar, kendini bu şehre adayan insanların İstanbul'a ne kadar büyük katkılar sunduğunu gösteriyor. Vefat yıl dönümünde ailesi ve sevenleri vefa gösteriyor. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

Maça saatler kala yıldız isimden kahreden haber
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

Maça saatler kala yıldız isimden kahreden haber
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu