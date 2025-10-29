Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı

Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun İstanbul Nasuhi Mehmet Efendi Camii'ndeki mezarına giden bir kişi, yaptığı eylemle kamuoyunun tepkisini topladı.

MISIROĞLU'NUN MEZARININ BAŞINDA İZMİR MARŞI ÇALDI

Şahsın, Mısıroğlu'nun mezarı başında yüksek sesle İzmir Marşı çaldığı ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Görüntülerde, şahıs, marşı çalarken aynı zamanda küfretti.

Video sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayın ardından, söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu oldu.