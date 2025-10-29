Haberler

Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı Haber Videosunu İzle
Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun mezarına giden bir kişi, İzmir Marşı çalıp o anları sosyal medyadan paylaştı. Şahsın küfrettiği görülürken, videoya tepkiler geldi.

  • Kadir Mısıroğlu'nun İstanbul Nasuhi Mehmet Efendi Camii'ndeki mezarı başında bir kişi İzmir Marşı çaldı.
  • Şahıs marşı çalarken küfretti ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
  • Video sosyal medyada tepkilere neden oldu ve şahıs hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu oldu.

Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun İstanbul Nasuhi Mehmet Efendi Camii'ndeki mezarına giden bir kişi, yaptığı eylemle kamuoyunun tepkisini topladı.

MISIROĞLU'NUN MEZARININ BAŞINDA İZMİR MARŞI ÇALDI

Şahsın, Mısıroğlu'nun mezarı başında yüksek sesle İzmir Marşı çaldığı ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Görüntülerde, şahıs, marşı çalarken aynı zamanda küfretti.

Video sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayın ardından, söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Anıtkabir’de Erdoğan diye anırırsanız sesiniz çıkmazsa İzmir marşına da birşey diyemezsin.

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme158
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

1- Her şeyiniz çakma İzmir marşı değil o Kafkasya marşı. Kopyalayıp kutsallaştırılmış. 2- Eski Mısırda devlet başkanlar(Firavunlar)ı Tanrılaştırılıp Mabetleri yapılır ve putlarına tapılırdı... Siz kendinizi çağdaş mı görüyorsunuz?

yanıt66
yanıt26
Haber YorumlarıMukremin Yildiz:

Mehteran emir bekler, Vakit yakındır.

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Sizin gibi babayiğitleri.biz gazzede görmek isterdik ama maçanız yemedi. Şehadet şerbetini içmenin çilesini gazze halkı çekti, edebiyatını siz yapıyorsunuz.

yanıt29
yanıt19
Haber YorumlarıMk:

Mal süleynan sarıtaş sünnetullah denilen birşey var biz kaçınılmaz olan o mücadeleye hazırlanıyoruz. Zamanı gelince hadisin emrettiği gibi düşmanın silahına sahip olunca o da olacak senin gibiler de altına girecek etek arayacak

yanıt7
yanıt8
Haber Yorumlarıadalet adaletiçin:

he he yakındır. ata sporu yakındır

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıBARBAROS:

Bence İzmir kurtuluş savaşında kurtarılmamış. Tarih yalan söylüyor hala işgal altında...

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRahmi Senol:

Belli degilmi?

yanıt19
yanıt7
Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Bunu yapana sormak lazım "Bu ülkei çin bu güne kadar ne yaptın? Hani vatamseversin ya.

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.