Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı
Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun mezarına giden bir kişi, İzmir Marşı çalıp o anları sosyal medyadan paylaştı. Şahsın küfrettiği görülürken, videoya tepkiler geldi.
- Kadir Mısıroğlu'nun İstanbul Nasuhi Mehmet Efendi Camii'ndeki mezarı başında bir kişi İzmir Marşı çaldı.
- Şahıs marşı çalarken küfretti ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
- Video sosyal medyada tepkilere neden oldu ve şahıs hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu oldu.
Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun İstanbul Nasuhi Mehmet Efendi Camii'ndeki mezarına giden bir kişi, yaptığı eylemle kamuoyunun tepkisini topladı.
MISIROĞLU'NUN MEZARININ BAŞINDA İZMİR MARŞI ÇALDI
Şahsın, Mısıroğlu'nun mezarı başında yüksek sesle İzmir Marşı çaldığı ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Görüntülerde, şahıs, marşı çalarken aynı zamanda küfretti.
Video sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayın ardından, söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu oldu.