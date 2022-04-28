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Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Güncel
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Sidi Belkaid Zaviyesini dolduran cemaatten detaylar Namaz kılınması ve duaların edilmesi CEZAYİR - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Cezayir'in başkenti Sidi Belkaid Zaviyesini dolduran binlerce kişi, burada namaz kılıp dua etti.

Sidi Belkaid Zaviyesini dolduran cemaatten detaylar

Namaz kılınması ve duaların edilmesi CEZAYİR - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Cezayir'in başkenti Sidi Belkaid Zaviyesini dolduran binlerce kişi, burada namaz kılıp dua etti.

AA / Güncel

Kadir Gecesi, Cezayir, Namaz, dua, Güncel, Haberler

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