Kadir Gecesi idrak edildi

Sidi Belkaid Zaviyesini dolduran cemaatten detaylar

Namaz kılınması ve duaların edilmesi CEZAYİR - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Cezayir'in başkenti Sidi Belkaid Zaviyesini dolduran binlerce kişi, burada namaz kılıp dua etti.

AA / Güncel