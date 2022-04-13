Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi tutuklandı

AA - Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel
Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi tutuklandı

Kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

Kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan iki şüphelinin yüzleri ve adres bilgileri tespit edildi.

Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. de Küçükçekmece'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel

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