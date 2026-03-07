Haberler

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Güncelleme:
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların eşit, adil ve güvenceli çalışma hayatı için mücadele edeceklerini belirtti. Kadın emeğinin önemini vurgulayan Atalay, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın toplumsal bir mesele olduğunu ifade etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sendikalı kadın güçlü kadındır, anlayışıyla kadınların hak ettiği eşit, adil ve güvenceli çalışma yaşamını tesis etmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Atalay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 8 Mart'ın kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

Kadın emeğinin üretimin ve kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalışma, düşük ücret, cam tavan engeli ve iş-aile yaşamı dengesizliği gibi sorunlar kadınların omuzlarındaki yükü artırmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık ise yalnızca bireysel değil, toplumsal bir meseledir. Kadınların ekonomik bağımsızlığının güçlendirilmesi, eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi, güvenceli çalışma koşullarının sağlanması, bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Sendikalı kadın güçlü kadındır anlayışıyla, kadınların hak ettiği eşit, adil ve güvenceli çalışma yaşamını tesis etmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Atalay, 8 Mart'ın yalnızca bir anma günü değil, kadın emeğinin görünür kılındığı ve eşitlik talebinin yükseltildiği bir dayanışma günü olduğuna dikkati çekerek, "Farklı coğrafyalarda kadınlar bu 8 Mart'a savaş ve çatışmaların gölgesinde girecek. Savaşlar en çok kadınları ve çocukları olumsuz etkiliyor. Tüm dünyada savaşların bir an evvel sona ermesi dileğiyle tüm emekçi kadınların gününü kutlarım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
