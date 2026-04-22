İstanbul'da kadınlara yönelik "Hobin İşin Olsun" projesinin kapanış programı yapıldı

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kadınların üretim süreçlerine katılımını güçlendirmek, ekonomik hayata aktif ve sürdürülebilir biçimde dahil olmalarını desteklemek amacıyla uygulanan "Hobin İşin Olsun" projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odasının (İTO) destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Yerleşkesi'ndeki programda, eğitim sürecinin tamamlanmasına bağlı olarak katılımcı deneyimleri ve proje çıktılarının paylaşılması, iyi uygulama örneklerinin görünür kılınması ve katılımcıların başarılarının desteklenmesi için "İlham Veren İyi Uygulamalar Paneli" düzenlendi.

Panelde, farklı sektörlerde girişimleriyle öne çıkan katılımcılar, iş hayatlarındaki deneyimlerini kursiyerlerle paylaştı, girişimlerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Panelin ardından konuşan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, kursiyerleri tebrik ederek, "Bu alanda kadınlarımızın daha çok güçlenmesi, ekonomiye katkısı için bu kadrolarla, bu fırsatlarla iş yapmak bizim için kıymetli olacak. Üniversitemizle her işimizde birlikte olmaya alıştık. İTO'muzun da desteğiyle evlatlarımıza, yaşlılarımıza çok güzel projeler yaptık. Sosyal sorumluluk anlamında da destekleri bizim için çok büyük. Üniversitemize ve İTO'muza desteğinden dolayı teşekkür ederim. Bunlar paylaştıkça çoğalan güzel şeyler. Bugün bir bitiş değil, yeni bir başlangıca 'Bismillah.' dedik." ifadelerini kullandı.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, projenin klasik bir sosyal destek projesinin ötesine geçtiğini belirterek, "Günümüz dünyasında rekabet sadece büyük sermayeler arasında yaşanmıyor. Bir ürün üretmek kıymetlidir ama onu bir markaya, hikayeye dönüştürmek, oyunu değiştiren adımlardır. Bundan sonra sizler sadece kendi yolculuğunuzu değil, sizden sonra gelen kadınları da şekillendireceksiniz. Gerçekten gurur verici bir proje." diye konuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, katılımcıları tebrik ederek, "Programı görünce çok heyecanlandım. Ülkemizin daha çok istihdama ihtiyacı var. Özellikle de kadınlar için çok çok anlamlı. Bizim kadınlarımızın ana olması, 'Hayata katılmayalım, üretmeyelim, katkı vermeyelim.' anlamına gelmiyor. Bu yüzden bu program çok kıymetli." dedi.

Panelin ardından projeye başvurarak üniversite bünyesinde 6-21 Nisan'da verilen eğitimleri tamamlayan 36 kadın kursiyere sertifikaları verildi, hediye takdiminde bulunuldu.

Proje detayları

Proje kapsamında İstanbul genelinde Aile Destek Merkezleri, Sosyal Dayanışma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve belediyeler bünyesinde açılan kurslardan faydalanan 18-50 yaş aralığındaki ürettikleri ürünleri ekonomik değere dönüştürme imkanı bulamayan kadınların, bu ürünleri katma değerli ve sürdürülebilir bir yapıda ticarileştirebilmeleri hedefleniyor.

Girişimcilik ve inovasyon, yaratıcı ambalajlama teknikleri, logo ve ürün tasarımı, mobil fotoğrafçılık, e-ticarete giriş, pazar yeri stratejileri ve e-ticaret platformları, sosyal medya satışı ve dijital pazarlama eğitim programlarının yanı sıra katılımcılara e-ticaret alanında danışmanlık desteği de sağlanıyor.