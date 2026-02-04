Sakarya'da sinemada buluşan kadınlar, film eşliğinde huzurevi sakinleri için örgü ördü

Sakarya'da sinema salonunda buluşan kadınlar, film izlerken ördükleri örgüleri huzurevi sakinlerine gönderecek.

Serdivan ilçesinde hobi evi işleten Melike İlbakan'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında koordine ettiği "Örgü Sinema" etkinliğinde ilçedeki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda bir araya gelen 227 kadına şiş ve örgü ipi dağıtıldı. Salonda yerini alan kadınlar, film izleyerek şiş ve tığlarla örgü ördü.

Etkinlik sonrası örülen parçalar birleştirilip şal ve battaniye haline getirilerek huzurevi sakinlerine ulaştırılacak.

İlbakan, AA muhabirine, kentte 7 yıldır hobi evi işlettiğini, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya geldiklerini ve güzel bir işe imza atacaklarını söyledi.

Etkinliği 7 şehirde gerçekleştirdiklerini anlatan İlbakan, "Aynı anda aynı sinema filminde buluştuk. İlmeklerimizi atarak huzurevindeki büyüklerimizi ısıtmak için battaniye ve şal öreceğiz. 7 ilde 2 bine yakın kadın aynı anda aynı filmde buluştu ve ilmeklerini iyilik için atıyorlar." dedi.

İlbakan, katılımcıların 30 sıra örgü ördüğünü ve sonrasında bu parçaları birleştireceklerini anlatarak, "Parçalardan şal ya da battaniye oluşturarak ekip arkadaşlarımızla huzurevine götüreceğiz ve oradaki büyüklerimize hediye edeceğiz. Fazla gelen ip ve şişlerimizi de onlara götüreceğiz. Onlar da kendilerine hobi olarak bir şeyler örebilecekler." diye konuştu.

Etkinlik sonunda katılımcılardan birine çekilişle dikiş makinesi hediye edildi.