Nevşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şalvarlı kadınlar co pilotluk yaptı

NEVŞEHİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen motor sporları organizasyonuna şalvarlarıyla katılan kadınlar, co pilotluk yaptı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kapadokya Motor Sporları kompleksinde Sulusaray yolu üzerinde motor sporları alanına şalvarını alıp gelen kadınlara özel etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan 2025 Türkiye Ralli Şampiyonu Sevgi Aktürk, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların gününü kutluyorum. Böyle bir organizasyona seve seve geldim. Kadınlarımız için burada olmaktan çok mutluyum. Benim için bir farklılık yok. Benim yanımda kadın olması çok hoşuma gidiyor. Co pilotum da bir kadın o yüzden çok mutluyum. Onlarla birlikte bu gösteriyi yapmaktan çok mutluyum" dedi.

Şalvarını alıp slalom etkinliğine katılan Ayşe Dönmez ise "Çok güzel bir duyguydu. Herkesin tatmasını isterim. Başkanımıza çok teşekkür ederim. O kadar zevkliydi" ifadesini kullandı.

Katılımcılardan Yeter Yeşiltepe de "Çok güzel ve çok heyecanlıydı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bize böyle bir adrenalin yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıydı. Muhteşemdi" diye konuştu.

