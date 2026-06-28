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Kadınhanı'nda şarampole devrilen tır yandı

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Kadınhanı ilçesinde çimento ham maddesi taşıyan tır, şarampole devrildikten sonra yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır hasar gördü.

Kadınhanı ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polatlı-Kadınhanı kara yolu Atlantı Mahallesi yakınlarında çimento ham maddesi taşıyan tır, şarampole devrildi.

Tırda kısa sürede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Yalçın Dinç
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