Kadınhanı ilçesinde hafif ticari araç refüje devrildi, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şükrü Bayram idaresindeki 43 EEV 97 plakalı hafif ticari araç, Kadınhanı Kavşağı'nda refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Şükrü Çakır ve Naciye Çakır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Dinç
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

