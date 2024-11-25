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Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden Emekli Öğretmenlere Ziyaret

Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden Emekli Öğretmenlere Ziyaret
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Konya'nın Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla uzun yıllar görev yapmış emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti. Ziyaretinde öğretmenlere minnet duygularını ifade etti ve hatıralarını paylaştı.

Konya'nın Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede uzun yıllar görev yapıp emekli olan öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, Kadınhanı'ndaki Ahmet Yesevi ve İsmet Ummuhan ilkokulu ile Ataekil Lisesi'nde yıllarca görev yaptıktan sonra emekli olup Konya'ya yerleşen öğretmenlerden Mustafa Kağnıcı, Musa Polat, Salih Çakar, Cevdet Küçükkılınç, Lütfi Barın ve Necla Tongarlak'ı evlerinde ziyaret etti.

Yavuz, yeni nesillerin yetişmesinde ilçelerinde uzun yıllar emek harcayan emekli öğretmenlere minnet duygularını ifade için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Ziyaretler sırasında emekli meslektaşlarıyla bir süre sohbet eden Yavuz hatıralarını ve tecrübelerini dinledi.

Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel
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