Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi bir konuda öve öve bitiremedi
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yasaların Uygulanması Gerekiyor

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yasaların Uygulanması Gerekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Ilgaz Lale Kocakundakçı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de kadınların karşılaştığı şiddetin artış gösterdiğini belirtti ve yasaların etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kırklareli Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Ilgaz Lale Kocakundakçı, kadınların dünyanın her yerinde yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığın, sömürünün, cinsiyet eşitsizliğinin, ev içi şiddetin, toplumsal şiddetin önlenmesi için tüm kurumların yasaları uygulaması gerektiğini belirtti.

Kocakundakçı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kırklareli Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin çarpıcı olarak artış gösterdiğini söyledi.

Kadınların fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kaldığını ifade eden Kocakundakçı, kadınların yaşam haklarının vahşice ellerinden alındığını bildirdi.

Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde mevcut yasal düzenlemelerin ve uluslararası mevzuatın eksiksiz ve tutarlılıkla uygulanmasının büyük önem taşıdığını aktaran Kocakundakçı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal mevzuatın yanında, toplumsal zihniyetin değiştirilmesi de büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda, devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesine, mücadelenin toplumsal düzeye yayılarak etkin bir şekilde ve kararlılıkla yürütülmesine ihtiyaç vardır.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin karar alma sürecinde tüm paydaşların rol oynamasının sağlanması gerekmektedir. Türkiye Barolar Birliği'nin, baroların ve kadın alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin karar alma sürecine katılımı mutlaka sağlanmalı, kadın örgütlerine danışılmalı, dinlenmeli ve destek olunmalıdır."

Açıklamaya, komisyon üyeleri ve bazı avukatlar katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
img

TOKİ arsa satışına başlıyor
img

Eleştirilere 'geri zekalılar' diyerek yanıt verdi
img

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Özgürlük Savaşçısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi ne zaman, nerede çekildi? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm full HD tek parça izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Kasım Konak, Karabağlar, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kreşler kapatıldı mı? Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.