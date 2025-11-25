Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Evrensel Çağrı

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Koçak Akgül, "Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyor, dünyanın neresinde olursa olsun kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.

Akgül, AK Parti Ankara İl Başkanlığında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği basın açıklamasında, kadına yönelik her türlü şiddetin kabul edilmeyeceğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bir günle sınırlamadıklarını, kadının izzetini, çocukların geleceğini, ailenin onurunu ve milletin dirliğini koruma davası olarak gördüklerini belirten Akgül, "Kadına yönelik şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur." diye konuştu.

Akgül, AK Parti döneminde kadına yönelik şiddetle mücadelenin, kanunlardan kalkınma planına, Cumhurbaşkanlığı genelgelerinden koordinasyon kurullarına kadar bütünüyle kurumsallaşmış ve bütüncül bir devlet politikası haline geldiğine işaret etti.

KADES uygulamasının kadınların hayatına doğrudan dokunan güvenlik zırhı olduğunu belirten Akgül, "8 milyon 990 bin kadın tarafından indirilmiş, ihbarlar tek tuşla alınmış, kolluk birimlerimiz olay yerlerine ortalama 6 dakika kadar kısa bir sürede ulaşarak koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirmiştir." ifadelerini kullandı.

Kadın Kollarının KADEM ile yaptığı işbirliği kapsamında, "Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" ile "İki İnsan" eğitim programlarını 81 ilde başlatacaklarını duyuran Akgül, "Bu eğitimlerle şiddetsiz bir toplum idealine katkı sunan bilinç ve farkındalık çalışmalarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

"Kadına yönelik şiddet tüm dünyanın ortak meselesidir"

Kadınların her alanda güçlendirilmesinin, şiddetle mücadelenin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Akgül, kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha görünür ve güçlü olmasını sağlayacak politikalar üretmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Akgül, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet tüm dünyanın ortak meselesidir. Bu nedenle mücadelemiz evrensel bir mücadeledir. Bu çerçevede özellikle şunu vurgulamak isterim. Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyor, dünyanın neresinde olursa olsun kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."