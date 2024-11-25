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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Programı Şemdinli'de Kutlandı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Programı Şemdinli'de Kutlandı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen programda Kaymakam Akpınar, kadınlara gül dağıtarak toplumun bu konuda dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenlendi.

Sosyal Hizmet Merkezi ve Yüksekova Kadın Derneği'nin (YUKADER) işbirliğiyle öğretmenevinde düzenlenen programda Kaymakam Yunus Emre Akpınar, kadınlara gül dağıttı.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir yara olduğunu belirten Akpınar, "Kadınlarımızın hak ettiği saygıyı ve değeri görmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur. Toplumun her kesimiyle el ele vererek şiddetin her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kadınlar katıldı.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
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