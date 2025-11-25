Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde ÇYDD'den Önemli Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, "ÇYDD olarak 36 yıldır, kadınların özgürce nefes alabildiği, eşitliğin ve adaletin toplumun tüm dokularına işleyeceği bir geleceği yaşamak için çalışıyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddetin her türüne karşı olduğumuzu; her kadının yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Herkesi, çağrımızı büyütmeye; bu uğraşıda birlikte, güçlü ve kararlı durmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadına yönelik şiddet, toplumumuzun en ağır, güncel ve ortak sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Her yıl yüzlerce kadın, yaşam hakkı ellerinden alınarak şiddetin hedefi oluyor. Bu gerçek, konunun yalnızca bireysel değil; toplumsal, yapısal ve politik bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kadınların yaşam hakkını güvence altına alan tüm mekanizmaların eksiksiz uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi, şiddetin önlenmesi için atılması gereken en hayati adımlar arasında yer alıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak 36 yıldır, kadınların özgürce nefes alabildiği, eşitliğin ve adaletin toplumun tüm dokularına işleyeceği bir geleceği yaşamak için çalışıyoruz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddetin her türüne karşı olduğumuzu; her kadının yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Herkesi, çağrımızı büyütmeye; bu uğraşıda birlikte, güçlü ve kararlı durmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.