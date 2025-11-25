Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde ÇYDD'den Önemli Açıklama

(ANKARA)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, "ÇYDD olarak 36 yıldır, kadınların özgürce nefes alabildiği, eşitliğin ve adaletin toplumun tüm dokularına işleyeceği bir geleceği yaşamak için çalışıyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddetin her türüne karşı olduğumuzu; her kadının yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Herkesi, çağrımızı büyütmeye; bu uğraşıda birlikte, güçlü ve kararlı durmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadına yönelik şiddet, toplumumuzun en ağır, güncel ve ortak sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Her yıl yüzlerce kadın, yaşam hakkı ellerinden alınarak şiddetin hedefi oluyor. Bu gerçek, konunun yalnızca bireysel değil; toplumsal, yapısal ve politik bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kadınların yaşam hakkını güvence altına alan tüm mekanizmaların eksiksiz uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi, şiddetin önlenmesi için atılması gereken en hayati adımlar arasında yer alıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak 36 yıldır, kadınların özgürce nefes alabildiği, eşitliğin ve adaletin toplumun tüm dokularına işleyeceği bir geleceği yaşamak için çalışıyoruz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddetin her türüne karşı olduğumuzu; her kadının yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Herkesi, çağrımızı büyütmeye; bu uğraşıda birlikte, güçlü ve kararlı durmaya çağırıyoruz."