Kadına Şiddet Uygulayan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yapılan canlı yayında kadına şiddet uyguladığı tespit edilen B.S. isimli şüphelinin yakalandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın çalışmaları sonucunda detaylar ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadaki canlı yayında kadına şiddet uyguladığı tespit edilen şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya hesabından gerçekleştirilen canlı yayında "bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığının" Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığınca belirlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin, engelli raporu bulunan B.S. olduğunun tespit edildiğini ve zanlının yakalandığını belirtti.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
