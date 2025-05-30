Kadın ve Demokrasi Vakfı Gençlik Kolları'ndan Akseki'ye Gezi Düzenlendi

Kadın ve Demokrasi Vakfı Gençlik Kolları'ndan Akseki'ye Gezi Düzenlendi
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Kadın ve Demokrasi Vakfı Gençlik Kolları Antalya Temsilciliği, Akseki ilçesine düzenlediği gezide yerel yöneticiler ve genç gönüllülerle bir araya geldi. Heyet, Akseki Etnografya Müzesi'ni ziyaret ederek tarihi Kervan Yolu'nda yürüyüş yaptı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı Gençlik Kolları Antalya Temsilciliği tarafından Akseki ilçesine gezi düzenlendi.

Geziye, Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, KADEM Vakfı Antalya İl Temsilcisi Zeynep Jane Kandur, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Baltacı ve çok sayıda Genç KADEM gönüllüsü katıldı.

Akseki Etnografya Müzesi'ni gezen heyet, tarihi Kervan Yolu'nda yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA / Esra Özkan Çiçek - Güncel
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