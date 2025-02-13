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Kadın Kılığında Hırsızlık Yapan Şüpheli Gözaltında

Kadın Kılığında Hırsızlık Yapan Şüpheli Gözaltında
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kadın kılığına girerek bir marketten 15 bin lira çalan A.Ş. isimli şüpheli, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı. Şüphelinin daha önce de benzer bir hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kadın kılığına girerek marketten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Dumlupınar Mahallesi'nde bir marketten yaklaşık 15 bin lira çalındığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri şüphelinin A.Ş. (30) olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla A.Ş. gözaltına alındı.

Kadın kıyafetleri giyerek marketten hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Tekel Mahallesi'nde meydana gelen kurumdan hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel
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