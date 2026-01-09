Haberler

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Anadolu Hayat Emeklilik, Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması'nı 20. yılında yeniden düzenliyor. Yarışmaya başvurular Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi üzerinden alınacak. Son başvuru tarihi 27 Mart.

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması", 20. yılında kadın fotoğrafçılarla yeniden buluşuyor.

Anadolu Hayat Emeklilikten yapılan açıklamaya göre, kadın fotoğrafçılara objektifleriyle hayata dair bakış açılarını yansıtmaları için bir platform sunan yarışmaya başvurular, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi üzerinden başladı.

Yarışmaya son başvuru tarihi 27 Mart olarak belirlendi.

İlk kez düzenlendiği 2007'den bugüne 29 bini aşkın kadının 110 bini aşkın fotoğrafla katıldığı yarışma, kadınlara kendilerini ifade edebilecekleri özgün bir alan açmayı hedefliyor.

"Hayata Dair" temasıyla düzenlenen yarışmaya, 18 yaş ve üzeri kadınlar, en fazla 4 renkli dijital fotoğrafla katılabilecek. Yarışmanın sonuçları 30 Nisan'da açıklanacak ve "anadoluhayat.com.tr" ile "tfsfonayliyarismalar.org" adreslerinden yayımlanacak.

Yarışmada birinciye 60 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye ise 40 bin lira ödül verilecek ve dereceye giren katılımcılara altın, gümüş ve bronz madalya takdim edilecek.

Ayrıca seçilecek üç mansiyon eserinin her birine 20 bin lira ödül sunulacak. Yarışmanın 20. yılına özel olarak verilen "20. Yıl Özel Ödülü" ve "Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü" kapsamında seçilen eser sahipleri ise aynı şekilde 20 bin lirayla ödüllendirilecek.

Sergilemeye değer bulunan eserlerin her biri için de 10 bin lira verilecek.

Yarışmanın seçici kurulu Prof. Güler Ertan, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve fotoğrafçı Burak Şenbak, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal'dan oluşuyor.

"Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması" hakkında daha detaylı bilgiye "anadoluhayat.com.tr" ve "tfsfonayliyarismalar.org" adreslerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
