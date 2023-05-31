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Kadın, Eşi ve Kendisini Darp Eden Kayınbiraderini Bıçaklayarak Öldürdü

Kadın, Eşi ve Kendisini Darp Eden Kayınbiraderini Bıçaklayarak Öldürdü

Güncel Haberler

Karaman'da bir kadın, eşi ve kendisini darp eden kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karaman'da bir kadın, eşi ve kendisini darp eden kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi Hacı Baba Dağı eteklerinde yaşandı. İddiaya göre, Emine Y. (24), yanlarına gelerek eşi ve kendisini darp eden kayınbiraderi İbrahim Yağal'ı (29) vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İbrahim Yağal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından dağlık alana kaçarak saklanan cinayet zanlısı Emine Y., jandarma tarafından telefonla ikna edilerek suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Yaşanan cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kazımkarabekir Jandarma Karaman Baba Güncel Haberler

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