KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Sakarya'da gazetecilerle buluştu

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, Sakarya'da kadın ve erkek fırsat eşitliği konusundaki çalışmalarını ve kadına yönelik şiddetle mücadele önlemlerini basın mensuplarıyla paylaştı. Erdoğan, medyanın destek ve işbirliğinin önemine de vurgu yaptı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Serdivan ilçesindeki bir restroranda düzenlenen programda konuşan Erdoğan, kadın ve erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasının komisyon için yasal misyon olduğunu kaydetti.

Erdoğan, yurt içi ve dışında çalıştay, toplantı ve paneller düzenlediklerini dile getirerek, gidilen yerlerde çok paydaşlı çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Kadın politikalarının masa başında değil, sahada şekillendiğini belirten Erdoğan, yerel temsilcilikler, bakanlıklar, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek yerel görüşleri merkeze taşıyıp, merkezde üretilen politikaların ise sahadaki karşılığını gözlemlediklerini ifade etti.

Erdoğan, komisyonun yabancı devletler ve uluslararası kurum temsilcileriyle de diplomasi faaliyetleri yürüttüğünü anlattı.

Demografik verilerin uygulanabilir çözümler üretme anlamında hayati öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, 28. Yasama Döneminde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu temsilcileri ile bir araya gelerek dünyada ve Türkiye'de nüfus yapısı hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Erdoğan, medya sektörünün desteği ve işbirliğinin önemli olduğunu dile getirerek, bu kapsamda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile toplantı gerçekleştirilerek proje ve planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirildiklerini kaydetti.

Erdoğan, bu kapsamda Sakarya'da gerçekleştirilen KEFEK, RTÜK ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Dili" programıyla yerel medyanın haber dilinde iyileşme gözlemlediklerini ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin, komisyonun en hassas ve kararlı olduğu alanlardan biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, eylemin yalnızca cezai boyutuyla ilgilenmediklerini, önleyici ve koruyucu projelerle farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Sakarya'da Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) 2024'te 4 bin 616, 2025'de 5 bin 531 ihbar yapıldığını ifade ederek, 2024'te 4 bin 228, 2025'de 3 bin 658 aile içi ve kadına yönelik şiddet vakasının yaşandığını açıkladı.

Komisyon faaliyetleri hakkında bilgi veren ve gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
