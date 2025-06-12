Kadın Doğum Randevularındaki 'Evli/Bekar' Ayrımı Kaldırıldı

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Ankara Tabip Odası, merkezi hekim randevu sistemindeki 'evli/evli olmayan' ayrımının kaldırıldığını duyurdu. Bu değişiklik, kadın hastaların tedirgin olmalarını sona erdirecek.

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, girişimleri ve kamuoyunun tepkisi sonrasında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki "evli/evli olmayan" ayrımının kaldırıldığını duyurdu.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde kadın doğum randevularında kadınların evli/bekar ayrımıyla karşılaşmasına tepkiler sürerken, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ayrımın oda ve tepkiler sonrasında kaldırıldığı açıklandı.

Odanın konuya ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimliği ile Ankara Tabip Odası olarak yaptığımız görüşmeler sonuç vermiştir. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde 'evli/evli olmayan' ayrımı kaldırılarak kadın hastaları tedirgin eden uygulama sona ermiştir. Sağlık hizmeti sunumunda insan haklarına, kadın haklarına ve tıp etiğine aykırılık taşıyan uygulamalara karşı odamızın çalışmaları ve temasları devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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