Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan TBMM Önünde Protesto: Rojda Yakışıklı Cinayetinin Faili Siyasi İradedir

(ANKARA) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 11. Yargı Paketi kapsamında tahliye edilen Okay Gür tarafından öldürülen Rojda Yakışıklı için TBMM önünde yaptığı açıklamada, "Bu cinayetin tek faili Okay Gür değil. Bu cinayetin faili, bu Meclis'te hiç düşünmeden kontrolsüzce bu yargı paketini geçirenler ve bu ihmallerin hepsine sebebiyet verenlerdir. Bunun arkasındaki siyasi iradedir." dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 11. Yargı Paketi'nin kontrolsüz tahliyelere ve kadın cinayetlerine yol açtığını belirterek TBMM önünde açıklama yaptı. Açıklamada, bu düzenleme kapsamında tahliye edilen bir kişinin Diyarbakır'da Rojda Yakışıklı'yı öldürdüğü hatırlatılarak, cinayetin sorumluluğunun yalnızca failde değil düzenlemeyi hayata geçiren siyasi iradede olduğu vurgulandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara İl Temsilcisi Işıl Kurt yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün yine, bu istismar davasında olduğu gibi, Meclis'in önünde toplandık. Daha doğrusu Meclis'in önünde değil; Meclisin önüne yine gidemedik. Meclis'in biraz yakınındayız. Neden bugün buradayız? Çünkü bu yan tarafımızda, şu anda göremediğiniz ama aslında yanımızda olan Meclis'te bir yargı paketi geçti. Bu yargı paketiyle de on binlerce hükümlünün tahliye olması gündeme geldi.

Şimdi de tahliye oluyorlar. Bu yargı paketini bu Meclis'ten geçirenler, on binlerce hükümlü tahliye olunca bunun nasıl sonuçları olacağını, infaz sistemini nasıl düzeltebileceğimizi hiç düşünmediler. Artık cezaevlerinin herhangi bir ıslah işlevi kalmadı. Bunu nasıl düzeltebiliriz, bunların hiçbirini gündemlerine getirmediler. Şiddet bu kadar artmışken, kadın cinayetleri bu kadar artmışken bu 11. Yargı Paketinin sonuçları ne olur, bunu hiç düşünmediler.

Sonrasında da kontrolsüz bir şekilde tahliyeler başladı. Bu tahliyeler olurken, devletin hiçbir kurumunda herhangi bir önlem, herhangi bir koruyucu politika devreye geçirilmedi. Rojda Yakışıklı, bu yargı paketinin sonucunda aslında öldürüldü. Biz biliyoruz ki diğer kadın cinayetlerinde de olduğu gibi Rojda'nın faili sadece Okay Gür değil. Okay Gür, bu 11. Yargı Paketiyle tahliye olmuştu. Tahliye olur olmaz da gitti. Uyuşturucu ticareti suçundan dört senedir içerideydi. Tahliye olur olmaz gitti ve Rojda Yakışıklı'yı boğarak öldürdü.

Bu cinayetin tek faili Okay Gür değil. Bu cinayetin faili, bu Meclis'te hiç düşünmeden kontrolsüzce bu yargı paketini geçirenler ve bu ihmallerin hepsine sebebiyet verenlerdir. Bunun arkasındaki siyasi iradedir.

Kadın örgütleri, kadınlar haftalarca ve günlerce mücadele ettiler. Bu mücadele sonucunda kadına karşı kasten öldürme suçu, cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı gibi suçlar bu madde kapsamından çıkarıldı. Ama hala cinsel taciz suçu, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gibi suçlar bu madde kapsamında ve bu suçlardan hükümlü olanlar kontrolsüz şekilde tahliye ediliyorlar."