Kadın Büyükelçiler Albino Çocuklar İçin Atölye Düzenledi

Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Dakar Büyükelçiliği işbirliğinde mukim kadın büyükelçilerin katılımıyla "Uluslararası Mandela Günü" kapsamında albino çocuklar yararına atölye düzenlendi.

Dakar YEE'de Uluslararası Mandela Günü dolayısıyla düzenlenen camaltı boyama atölyesine başta Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Dakar Büyükelçisi Bongiwe Qwabe olmak üzere Dakar'da görev yapan bazı kadın büyükelçiler katıldı.

Pakistan, Belçika, Gana ve Avusturya'nın Dakar Büyükelçileriyle Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği temsilcisi, albino çocuklarla camaltı tekniğiyle boyama yaptı.

Kadın büyükelçiler atölye sonunda albino çocuklara güneş kremi hediye etti, Senegal Ulusal Albinizm Derneği (ANAS) Başkanı Mouhamadou Bamba Diop'tan albinoların ülkedeki durumuna ilişkin bilgi aldı.

Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mandela Günü'nün temelinde "bir başkasına yardım etme" ilkesinin yattığını söyledi.

Efe, şunları kaydetti:

"Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Dakar Büyükelçisi Bongiwe Qwabe ve Büyükelçimiz Nur Sağman hanımefendinin Mandela Günü dolayısıyla albino çocuklar yararına bir etkinlik yapma önerisiyle yola çıktık. Albinolar Afrika'da oldukça zor şartlar altında yaşıyor ve çoğu zaman toplumdan izole bir hayat sürmek zorunda kalıyor. Bugün ise bu çocuklar kadın büyükelçilerle beraber boyama yaptılar, sohbet ettiler. Etkinlik bitiminde çok güzel bir gün geçirdiklerini söylediler. Böylece sadece Güney Afrika'da değil tüm dünyada ırkçılıkla mücadelenin evrensel sembollerinden biri haline Nelson Mandela'yı Afrika'nın batı ucunda böyle bir etkinlikle anmış olduk."