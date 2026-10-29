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Kadıköy'deki döviz bürosuna yapılan silahlı saldırıda 5 şüpheli tutuklandı

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Kadıköy'de 24 Ekim'de bir döviz bürosuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Sakarya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kaçış aracına başka bir araçtan çalınan plaka takıldığı tespit edildi.

Kadıköy'de bir döviz bürosuna silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Kadıköy'deki bir döviz bürosuna silahla ateş edilmesi üzerine çalışma yaptı.

Saha çalışmaları ve güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden yaya olarak uzaklaştıktan sonra yakın mesafede bekleyen bir araca binerek kaçtığı anlaşıldı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen ortak çalışmada, şüphelilerin kaçışta kullandığı araca, başka bir araçtan çalınan plakanın takıldığı tespit edildi.

Aracın gerçek plakası üzerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Sakarya'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda K.F.E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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