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Kadıköy Caferağa'da binanın yıkımı sırasında işçi molozların altında kaldı

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Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL Kadıköy Caferağa'da binanın yıkımı sırasında 1 işçi molozların altında kaldı.

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL Kadıköy Caferağa'da binanın yıkımı sırasında 1 işçi molozların altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler molozların altında kalan işçiyi yaralı olarak çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadıköy İtfaiye Kaza Güncel Haberler

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