Kadıköy Caferağa'da binanın yıkımı sırasında işçi molozların altında kaldı

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL Kadıköy Caferağa'da binanın yıkımı sırasında 1 işçi molozların altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler molozların altında kalan işçiyi yaralı olarak çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel