Kadıköy'de motosiklet sürücüsü ile yayaların kavgası kamerada

KADIKÖY'de iki yaya, motosiklet sürücüsüne hakaret ederek saldırdı. Kavga anı başka bir motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte duran motosiklet sürücüsü ile iki yaya arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki yaya motosiklet sürücüsüne hakaret ederek saldırdı. Çevredeki kişilerin araya girmesinin ardından kavga son buldu. Yaşananlar başka bir motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı