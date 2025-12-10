Haberler

Kadıköy'de bir kadın yanıcı maddeyle ateşe verildi, sanık hakkında dava açıldı

Kadıköy'de bir kadın yanıcı maddeyle ateşe verildi, sanık hakkında dava açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de bir eğlence mekanında Gözde Yılmaz'a yanıcı madde dökerek ateşe veren Sibel Arya Geriş hakkında dava açıldı. Yılmaz hastaneye kaldırıldı, Geriş'in 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

KADIKÖY'de bir eğlence mekanının önünde oturan Gözde Yılmaz (33), bir kadın tarafından üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Olayın ardından tutuklanan tutuklanan sanık Sibel Arya Geriş hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 1 Kasım günü Caferağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada cep telefonuyla görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Yılmaz'ın yanına gelen Sibel Arya Geriş isimli şüpheli elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi. Saldırının ardından şüpheli Sibel Arya Geriş, olay yerinden kaçtı. Bir anda alevler içinde kalan Gözde Yılmaz'a arkadaşları ve çevredeki kişiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücüdunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli 1 Kasım'da tutuklandı.

'MÜŞTEKİ KURTULMAK İÇİN OLANAK BULAMADI'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklanan sanık Geriş'in saat 01.00'de mekana geldiği ve oturduğu, ardından arkadaşlarıyla oturan müşteki Gözde Yılmaz'ın yanına geldiği yüzü, boynu ve gövdesinin bir kısmına yanıcı madde döktüğü müştekinin ise kurtulmak için olanak bulamadığı kaydedildi.

4 YIL 6 AY CEZA İSTEMİ

Sanık Sibel Arya Geriş'in eylemi, müştekinin sevgilisinden uzak durması niyetiyle işlediği kaydedildi. Tutuklu sanık Geriş hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanığın, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında ilerleyen günlerde hakim karşına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak

Netflix yıldızı ölümlü kazayı itiraf etti: Kadrodan çıkarıldı
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title