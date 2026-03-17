Haberler

Kadıköy'de yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de 9 katlı bir binanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın sonucunda 70 yaşındaki bir kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, banyodaki elektrik aksamından çıktığı iddia ediliyor ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.50 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Üst Çeşme Sokak'ta bulunan 9 katlı binanın 8'inci katındaki dairede çıktı. Banyodaki elektrik aksamından çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Yoğun dumanın binaya yayılması üzerine binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride bulunan 70 yaşındaki kadını kurtardı. Yoğun dumandan etkilendiği öğrenilen kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp

Dzeko'ya büyük ayıp!
İş ilanındaki ifadeler büyük tepki çekti: Yöneticisiyle...

Bu nasıl rezil bir iş ilanıdır böyle: Yöneticisiyle...
Katliam gecesinden yürek burkan görüntü

Katliam gecesinden yürek burkan görüntü
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu

Yayına damga vuran itiraf: Eşimi annemle birlikte yakaladım
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp

Dzeko'ya büyük ayıp!
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza

İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza