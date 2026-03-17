Kadıköy'de yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

KADIKÖY'de 9 katlı bir binanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 70 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.50 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Üst Çeşme Sokak'ta bulunan 9 katlı binanın 8'inci katındaki dairede çıktı. Banyodaki elektrik aksamından çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Yoğun dumanın binaya yayılması üzerine binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride bulunan 70 yaşındaki kadını kurtardı. Yoğun dumandan etkilendiği öğrenilen kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

