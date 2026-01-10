Kadıköy'de huzur uygulaması; 2 şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy'de gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' uygulaması sırasında durdurulan motosiklette bulunan 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime; Motosikletli Timler, Asayiş Büro, Trafik Denetleme Büro ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı. Uygulama sırasında yapılan aramada uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.K.Y.'nin (33) çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu, C.Ö.'nün (26) ise suç kaydının olmadığı öğrenildi. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.