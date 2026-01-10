Haberler

Kadıköy'de huzur uygulaması; 2 şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy'de 'Huzur İstanbul' uygulaması sırasında durdurulan bir motosiklette bulunan iki kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime; Motosikletli Timler, Asayiş Büro, Trafik Denetleme Büro ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı. Uygulama sırasında yapılan aramada uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.K.Y.'nin (33) çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu, C.Ö.'nün (26) ise suç kaydının olmadığı öğrenildi. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
