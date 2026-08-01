Haberler

Kadıköy'de triatlon yarışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yarın düzenlenecek "Kadıköy Sprint Triatlon Yarışı" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul'da yarın düzenlenecek "Kadıköy Sprint Triatlon Yarışı" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de yapılacak yarış dolayısıyla yarın saat 06.00-13.00 arasında Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ile Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi kesişimi ve Turgut Özal Bulvarı-Cumhuriyet Caddesi kesişimi arasındaki güney sahil yolu istikameti ve bu güzergaha çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılacak.

Sürücüler D-100 kara yolu, Minibüs Yolu ve Bağdat Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

Kaynak: AA
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı
Evine sipariş getiren kuryeye yaptığı jest büyük beğeni topladı

Evine sipariş getiren kuryeye büyük jest
Fenomen Ömer Başdoğan motosiklet kazası geçirdi

Nalet Bebe virajı alamadı: Yüzü bu hale geldi
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti
Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
Viyadükler yükselmeye, projenin de silueti ortaya çıkmaya başladı

585 metre uzunluğunda! Trafik derdine deva olacak projede sona doğru
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor