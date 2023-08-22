Kadıköy'de taksicilere emniyet kemeri denetimi

Kadıköy'de yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza kesildi. Ayrıca çalışma izni iptal edilen bir sürücüye de ceza uygulandı.

Kadıköy'de taksicilere yönelik denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında, taksi sürücülerine yönelik taksimetre, yolcu almama ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Denetimde, 4 taksiciye emniyet kemeri takmadığı için 436'şar lira ceza uygulandı.

Denetimde ayrıca, çalışma izni İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilen bir sürücüye 4 bin 64 lira ceza kesildi. Taksi trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.