Kadıköy'ün göbeğinde silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı

İstanbul Kadıköy'de daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı, her iki gruptan da 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde iddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada 3 kişi yaralandı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA



Haber verilmesi üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kavgada yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis kavgaya karışan her iki taraftan toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.