Kadıköy'de ana cadde üzerinde bulunan bir ağaç, rüzgarın etkisiyle birlikte yola devrildi. Belediye ekipleri tarafından kesilen ağaç yoldan kaldırıldı.

Kadıköy'de şiddetli rüzgar ağacı devirdi

İSTANBUL - Kadıköy'de ana cadde üzerinde bulunan bir ağaç, rüzgarın etkisiyle birlikte yola devrildi. Belediye ekipleri tarafından kesilen ağaç yoldan kaldırıldı.

Olay, 15.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Recep Peker Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yoğurtçu Parkı'nın yanında cadde üzerinde bulunan bir ağaç, rüzgarın etkisiyle devrildi. Ağacın devrildiğini gören vatandaşların haber etmesiyle olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Ağaç kaldırılırken kısa süreli trafiğe kapatılan cadde ağacın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.