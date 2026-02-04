Kadıköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100 Karayolu Koşuyolu mevkisinde Pendik istikametinde seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü yol kenarına çektiği aracından inerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek otomobildeki yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.