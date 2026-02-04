Haberler

Kadıköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü, alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiyeye bildirdi. Yangın sonunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100 Karayolu Koşuyolu mevkisinde Pendik istikametinde seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü yol kenarına çektiği aracından inerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek otomobildeki yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti

Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı