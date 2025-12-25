Haberler

Kadıköy'de seyir halindeki cipin üstüne ağaç devrildi

Kadıköy'de Sahrayıcedit Mahallesi'nde seyir halindeki bir cipin üzerine kaldırımda bulunan ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

KADIKÖY'de seyir halindeki cipin üzerine kaldırımdaki ağaç devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Olay, Sahrayıcedit Mahallesi Omca Sokak'ta saat 0945 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan cipin üzerine kaldırımda bulunan ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri devrilen ağaç nedeniyle sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yol kenarına aldı. Ağacın kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı. Olayda yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

