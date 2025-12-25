Kadıköy'de seyir halindeki cipin üstüne ağaç devrildi

KADIKÖY'de seyir halindeki cipin üzerine kaldırımdaki ağaç devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Olay, Sahrayıcedit Mahallesi Omca Sokak'ta saat 0945 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan cipin üzerine kaldırımda bulunan ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri devrilen ağaç nedeniyle sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yol kenarına aldı. Ağacın kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı. Olayda yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.