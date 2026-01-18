Haberler

Kadıköy'de Çam Ağacı Otomobilin Üzerine Devrildi

Güncelleme:
Olay, akşam saatlerinde Sahrayıcedit Mahallesi Bankacılar Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bulunan çam ağacı rüzgarın etkisiyle park halindeki 34 EFN 239 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaç, motorlu testereyle kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaralananın olmadığı olayda otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
