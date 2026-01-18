Kadıköy'de Çam Ağacı Otomobilin Üzerine Devrildi

KADIKÖY'de bir çam ağacı otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Sahrayıcedit Mahallesi Bankacılar Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bulunan çam ağacı rüzgarın etkisiyle park halindeki 34 EFN 239 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaç, motorlu testereyle kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaralananın olmadığı olayda otomobilde hasar oluştu.