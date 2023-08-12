Kadıköy'de radarlı hız denetimi yapıldı
Güncel Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de Cemil Topuzlu Caddesi'nde radarlı hız denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hız sınırını aşan ve modifiyeli araç kullanan sürücülere para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de radarlı hız denetimi gerçekleştirildi.
Sahildeki Cemil Topuzlu Caddesi'nde trafik ekiplerince hız yapan araçlar ile modifiyeli araçlara yönelik radarlı hız denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde çok sayıda hız sınırını aşan, modifiyeli araç ve motosiklet sürücülerine para cezası kesildi.
Denetimlerin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel